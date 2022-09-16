Суд в Москве арестовал счета и имущество Google на 1 миллиард рублей

Рассматривается иск канала "Дума ТВ"

Счета и имущество российского подразделения компании Google - ООО "Гугл" - на 1 миллиард рублей арестованы. Решение принял арбитражный суд Москвы, это обеспечительная мера по иску канала "Дума ТВ".

"Еще в апреле YouTube-канал парламентского телевидения был заблокирован безо всяких причин. "Дума ТВ" обратился в суд с иском к Google. И вот - первая ласточка: принятое судом решение об обеспечительных мерах на 1 млрд", - написал в Telegram глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Компания Google в апреле заблокировала аккаунт телеканала "Дума ТВ" на YouTube. У канала было более 145 тысяч подписчиков, а видео суммарно набрали более 100 миллионов просмотров. Роскомнадзор обратился к компании Google с требованием снять ограничения с аккаунта канала "Дума ТВ" и объяснить причины своих действий. Основное судебное заседание по делу назначено на 19 октября.

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