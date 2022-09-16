Путин рассказал, чем Турция расплатится за российский газ

Россия готова наращивать поставки

Турция будет расплачиваться в рублях за российский газ. Новая схема оплаты будет действовать для 25% поставок. Президент России Владимир Путин на переговорах с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом сообщил, что российская сторона готова нарастить объем поставок.

Путин также отметил: российские экономические операторы получили сигнал, что смогут вывозить отечественное продовольствие через Турцию. Российский лидер добавил, что Анкара – надежный партнер и сможет обеспечить уверенные поставки через турецкую территорию во все страны мира. В том числе и в страны Азии, Латинской Америки и Африки.

Президент России поблагодарил турецкого коллегу за вклад в реализацию "зерновой сделки". Путин выразил надежду, что большая часть продовольствия в рамках этой программы все же отправится в беднейшие страны, передает РИА Новости. Встреча прошла на полях саммита ШОС в Самарканде.

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