За сутки в России госпитализировано 4216 больных коронавирусом

В 11 регионах страны ввели масочный режим

За сутки в России госпитализировано 4 216 больных коронавирусом, всего зафиксировано 58 305 случаев заражения. С февраля 2020 года выявлено 20 382 344 человека с COVID-19, умерло 385 944 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве госпитализированы 327 человек, зарегистрировано 7 077 новых больных, всего в столице 3 141 179 инфицированных, скончались 45 669 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

Масочный режим вновь стал обязательным в 11 регионах России. В них власти приняли решение об обязательном ношении средств защиты дыхания в общественных местах. В частности, маски нужно носить в общественных местах, в государственных и медицинских учреждениях и общественном транспорте Бурятии, а в Туве - в закрытых помещениях и на массовых мероприятиях на открытом воздухе.

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