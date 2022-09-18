В России госпитализированы с коронавирусом ещё 2232 человека

В мире зафиксировано снижение смертности от ковида

За сутки в России госпитализировано 2 232 больных коронавирусом, всего зафиксирован 56 751 случай заражения. С февраля 2020 года выявлено 20 439 095 человек с COVID-19, умерло 386 045 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве госпитализировано 264 человека, зарегистрировано 5 884 новых больных, всего в столице 3 147 063 инфицированных, скончались 45 698 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

ВОЗ зафиксировала самый низкий с начала пандемии уровень смертности от ковида. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус назвал такую ситуацию лучшей для завершения пандемии.

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