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В Минобороны рассказали о подвигах российских военных на Украине

10:20
  • суббота
  • 17 сентября 2022

Названы имена новых героев спецоперации

О новых подвигах защитников Донбасса во время спецоперации рассказали в Министерстве обороны. Рядовой Сиражутдин Платов точным выстрелом из гранатомёта уничтожил замаскированную позицию противника, с которой вёлся обстрел нашей колонны, а потом прикрывал своих боевых товарищей и не допустил потерь.
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Старший лейтенант Максим Сковородецкий под миномётным огнём радикалов сумел оперативно восстановить повреждённую связь, что позволило нанести массированные авиа- и артиллерийские удары по превосходящим силам националистов, сообщает "ТВ Центр". 

Сержант Александр Башкатов в составе группы вступил в неравный бой с противником. Атака была отбита, и российская колонна смогла продолжить движение в заданный район.

Сержант Виктор Александров, несмотря на шквальный огонь неприятеля, вовремя доставил запчасти для повреждённых боевых машин, вместе с танкистами отремонтировал их, а потом вступил в бой в составе экипажа. Три вражеских БМП, семь автомобилей и более полусотни националистов были уничтожены.

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