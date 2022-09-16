Путин высказал Алиеву озабоченность ситуацией в Закавказье

Обстановка на армяно-азербайджанской границе напряженная

Напряженность на армяно-азербайджанской границе беспокоит Россию. Эскалацию пока удалось прекратить благодаря скоординированным усилиям, отметил российский президент Владимир Путин.

"Хорошо, что скоординированными усилиями эскалацию все-таки удалось прекратить, но, насколько я понимаю, она все-таки остается напряженной", - сказал Путин на встрече с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, которая прошла на полях саммита ШОС в Самарканде.

Президент России напомнил, что обстановку на армяно-азербайджанской границе они с Алиевым уже обсуждали в течение дня. Также Путин сообщил, что минувшей ночью разговаривал с премьером Армении Николом Пашиняном, передает "Интерфакс".

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