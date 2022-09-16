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Сорок австралийцев попали в черный список МИД России

18:59
  • пятница
  • 16 сентября 2022

Это ответ на действия Канберры в отношении Москвы

Россия ответила на введенные Австралией политически мотивированные санкции против российских физических и юридических лиц. МИД России внес в черный список 41 австралийского гражданина.

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"Въезд в нашу страну на бессрочной основе закрывается дополнительно для 41 австралийца из числа подрядчиков военно-промышленного комплекса, журналистов и муниципальных депутатов, формирующих в этой стране антироссийскую повестку дня", - говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства.

1 июля Канберра ввела санкции против министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева, министра транспорта Виталия Савельева, главы министерства строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина. В санкционные списки также попала уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова и еще 12 россиян.

Как отметили в российском МИД, официальная Канберра не намерена отказываться от антироссийского курса. Австралия продолжает плодить новые санкционные меры, так что работу над российским "стоп-листом" будет продолжена.

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