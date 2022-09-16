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Собянин увеличил финансирование программы открытия точек общепита в Москве

19:17
  • пятница
  • 16 сентября 2022

Эта мера позволит удовлетворить все поступившие заявки на получение грантов

Сергей Собянин увеличил финансирование программы открытия новых точек общепита в столице до 1 миллиарда 335 миллионов 700 тысяч рублей. Соответствующее постановление подписано мэром Москвы в пятницу, 16 сентября.

Всего при поддержке города будет открыто более 600 новых точек общепита. Как сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, с марта этого года заработало уже более 480 новых точек общепита, создано более 1100 рабочих мест.

Отметим, что в числе условий для получения гранта - открытие новых точек, работающих в сегменте доступных цен, а также прием на работу новых сотрудников.

Данная программа входит в пакет дополнительных мер по стабилизации столичной экономики в условиях санкций.

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