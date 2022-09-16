Путин пообещал ответ организаторам терактов на территории России

Ситуация под контролем

Противники России используют террористические методы. Это не только убийства должностных лиц в освобожденных областях Украины, но и попытки терактов в России, в том числе на территории российских ядерных объектов, заявил Владимир Путин. Президент России заверил, что ситуация под контролем, а организаторы терактов получат достойный ответ.

"Ответ-то будет, если они не поймут в конце концов, что такие методы недопустимы. Они по сути ничем не отличаются от методов терроризма", - добавил президент. Путин подчеркнул, что Россия делает все, чтобы не допустить негативного развития событий.

16 августа ФСБ России сообщила, что в Курчатовском районе Курской области украинские диверсанты подорвали шесть опор высоковольтных линий электропередачи. Через эти линии от Курской АЭС идет энергоснабжение объектов промышленности, транспорта, жизнеобеспечения нескольких регионов. Станция уже вернулась в плановый режим работы, передает РИА Новости.

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