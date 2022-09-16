ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин заподозрил шизофрению у авторов антироссийских санкций

20:00
  • пятница
  • 16 сентября 2022

Запад вносит в черные списки детей

Введение Западом санкций в отношении детей российских политиков – явление запредельное. Это уже граничит с шизофренией, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам поездки в Узбекистан.

Путин пообещал ответ организаторам терактов на территории России
Путин высказал Алиеву озабоченность ситуацией в Закавказье

"Я думаю, что это шизофрения. Потому что несовершеннолетних детей под санкции ставить - это вообще запредельные вещи. Мне кажется, что они просто уже перестали понимать, что они делают", - прокомментировал российский лидер новый санкционный список.

Оценил Путин и позицию западных стран по вывозу украинского зерна. По словам российского президента, на Западе занимаются болтовней. А реальных результатов – помощи беднейшим странам – так и нет. Путин подчеркнул, что Россия выполняет свои обязательства по организации вывоза украинского зерна, а остальным участникам сделки предстоит добиться выполнения ее целей. Генсек ООН предпринимает необходимые усилия, но пока у него тоже не получается, приводит слова российского лидера РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.