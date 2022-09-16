Путин заподозрил шизофрению у авторов антироссийских санкций

Запад вносит в черные списки детей

Введение Западом санкций в отношении детей российских политиков – явление запредельное. Это уже граничит с шизофренией, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам поездки в Узбекистан.

"Я думаю, что это шизофрения. Потому что несовершеннолетних детей под санкции ставить - это вообще запредельные вещи. Мне кажется, что они просто уже перестали понимать, что они делают", - прокомментировал российский лидер новый санкционный список.

Оценил Путин и позицию западных стран по вывозу украинского зерна. По словам российского президента, на Западе занимаются болтовней. А реальных результатов – помощи беднейшим странам – так и нет. Путин подчеркнул, что Россия выполняет свои обязательства по организации вывоза украинского зерна, а остальным участникам сделки предстоит добиться выполнения ее целей. Генсек ООН предпринимает необходимые усилия, но пока у него тоже не получается, приводит слова российского лидера РИА Новости.

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