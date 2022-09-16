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Зеленскому разрешили выступить с видеообращением на Генассамблее ООН

20:38
  • пятница
  • 16 сентября 2022

Россия подчеркивала, что это противоречит правилам

Президенту Украины Владимиру Зеленскому разрешили выступить с видеообращением перед ежегодной встречей мировых лидеров на высоком уровне. Решение приняла Генассамблея ООН.

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя ранее заявил, что Москва выступает против трансляции видеообращения Зеленского. По словам дипломата, это противоречит правилам, формат мероприятия в этом году предполагает только очное присутствие.

Неделя высокого уровня пройдет 20-26 сентября​​​ в Нью-Йорке. Разрешение на выступление Зеленского запросила Украина. Генассамблея дала согласие после голосования, на котором был получен 101 голос "за", 7 – "против", 19 участников воздержались, передает Reuters.

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