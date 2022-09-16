Зеленскому разрешили выступить с видеообращением на Генассамблее ООН

Россия подчеркивала, что это противоречит правилам

Президенту Украины Владимиру Зеленскому разрешили выступить с видеообращением перед ежегодной встречей мировых лидеров на высоком уровне. Решение приняла Генассамблея ООН.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя ранее заявил, что Москва выступает против трансляции видеообращения Зеленского. По словам дипломата, это противоречит правилам, формат мероприятия в этом году предполагает только очное присутствие.

Неделя высокого уровня пройдет 20-26 сентября​​​ в Нью-Йорке. Разрешение на выступление Зеленского запросила Украина. Генассамблея дала согласие после голосования, на котором был получен 101 голос "за", 7 – "против", 19 участников воздержались, передает Reuters.

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