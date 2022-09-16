Минпромторг предложил внести алкоголь в список для параллельного импорта

Проект приказа опубликован в сети

Алкогольные напитки могут внести в перечень для параллельного импорта. Проект приказа подготовил Минпромторг России.

Импортировать без получения согласия правообладателя предлагается, в частности, виски, коньяк, игристое вино и шампанское известных брендов. Проект приказа министерства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Предполагается, что в обновленный перечень для параллельного импорта могут войти такие бренды, как Martini, Moet, Jagermeister, White Horse, Gancia, Mondoro, Bacardi и другие, передает ТАСС.

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