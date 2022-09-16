Галкина включили в реестр физлиц-иноагентов

Отмечается, что шоумен финансируется Украиной
Шоумен Максим Галкин включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Соответствующая запись появилась в реестре Министерства юстиции России.
"Галкин Максим Александрович", - записано в реестре.
В документе указана причина включения пародиста в реестр: "осуществление политической деятельности". Названа и страна, которая финансирует политическую активность артиста – Украина, передает РИА Новости.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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