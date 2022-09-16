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Опубликован секретный план США по разрушению экономики ЕС

21:57
  • пятница
  • 16 сентября 2022

Главное – окончательно рассорить Германию, Францию и Россию

Разработанный в США секретный план по разрушению экономики Евросоюза попал в распоряжение шведских СМИ. Меморандум подготовлен в январе 2022 года связанной с Пентагоном корпорацией RAND.

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Главная роль в плане отводится Германии, как ведущей экономике ЕС. Согласно опубликованным шведской газетой Nya Dagbladet документам, ключевая цель - разрушить сотрудничество ФРГ и России, а также Германии с Францией. По мнению авторов, единственный способ заставить Берлин отказаться от поставок российских энергоносителей — втянуть обе стороны в конфликт на Украине.

"Россия явно не собирается оставлять массированное давление украинской армии на республики Донбасса без военного ответа. Это позволило бы представить Россию агрессором, а затем ввести против нее весь пакет санкций, который уже подготовлен", — отмечается в меморандуме.

Американские аналитики считают, что введение антироссийских санкций лишит ФРГ доступа к энергоресурсам из России. В результате кризиса в Германии потери могут составить 200-300 миллиардов евро. Это приведет к коллапсу европейской промышленности, росту безработицы и миграции образованных европейцев в США. Выиграют в итоге США - их экономика может получить дополнительный доход в 7-9 триллионов долларов, приводит содержание статьи "Лента.ру".

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