Опубликованы кадры боевой работы экипажей Т-72

Они наносят удары по военным объектам на Украине

Кадры боевой работы экипажей танков Т-72 в ходе спецоперации опубликовало Министерство обороны. Военнослужащие Западного округа наносят удары по военным объектам, бронетехнике и живой силе противника, проявляя мужество и отвагу.

Во время обороны одного из ранее освобождённых населённых пунктов подразделения вступили в бой с радикалами. Один из наших Т-72 был подбит и загорелся. На помощь экипажу пришли танкисты из соседней машины, сообщает "ТВ Центр".

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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