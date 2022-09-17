Растёт число жертв разрушительного наводнения в Италии

Затоплены целые города

Растёт число жертв сильнейшего наводнения на адриатическом побережье Италии. В списке погибших уже 10 человек, полсотни пострадавших.

Четверо до сих пор числятся пропавшими без вести, среди них трёхлетний ребёнок. За несколько часов на провинцию Анкона обрушилось такое количество осадков, которое обычно выпадает за полгода.

Всё произошло так быстро, что в регионе не успели объявить тревогу. Реки вышли из берегов, затоплены целые города. Потоки сносили автомобили. Людям пришлось ждать спасения на крышах и даже на деревьях. Затоплены первые этажи зданий.

В области Марке введен режим ЧС. Подобного разгула стихии не было последние 100 лет. Власти Италии для ликвидации последствий выделили пять миллионов евро, сообщает "ТВ Центр".

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