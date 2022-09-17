Байден оценил последствия ядерного удара на Украине

Президент США снова грозит России

Джо Байден пригрозил России международными последствиями при применении ядерного оружия на Украине. В эфире телекомпании CBS президента США спросили о конкретных действиях Вашингтона в случае такого развития событий.

Глава Белого дома не смог дать развёрнутый ответ на этот вопрос. "Вы думаете, что я бы сказал вам, если бы точно знал, как это будет. Конечно, я не скажу вам. Это будет иметь последствия. Они станут в мире большими изгоями, чем когда-либо. И в зависимости от масштабов того, что они сделают, будет зависеть, какой будет ответ", - сказал Байден.

Россия не раз заявляла, что не собирается применять ядерное оружие во время проведения спецоперации на Украине. Подобные обвинения в адрес Москвы в МИДе называли беспочвенными и оторванными от реальности спекуляциями.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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