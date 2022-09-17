ВСУ ударили американскими ракетами по посёлку в ЛНР

Разрушены социальные объекты

Ночью украинские войска четыре раза обстреляли территорию ДНР. По Донецку было выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра. По Горловке националисты били из ракетной системы залпового огня “Ураган”. Разрушены дома и объекты инфраструктуры, сообщает "ТВ Центр".

Усилились и обстрелы Луганской республики. Под ударом из ракетных систем "Хаймарс" оказался посёлок Нижняя Дуванка. Там повреждены пять жилых домов, разрушены детский сад, школа, аптека, и зернохранилище. Огневые позиции, с которых националисты бьют по городам Донбасса, методично подавляют силы союзных войск.

Артиллеристы ВДВ наносят прицельные удары по огневым позициям противника. В результате радикалы потеряли всё – боевую технику, артиллерийские и миномётные батареи, пункт управления и личный состав.

Основными своими задачами российские десантники считают подавление реактивных системы залпового огня "Град" и американских гаубиц М-777. Именно эти орудия обстреливают города, не контролируемые Киевом. Артиллеристы признаются - такую контрбатарейную работу продолжат до тех пор, пока от рук ВСУ не перестанут гибнуть люди.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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