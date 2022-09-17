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Из Донбасса в Россию эвакуировали более 100 детей-сирот

12:18
  • суббота
  • 17 сентября 2022

Они будут жить в приёмных семьях

127 детей-сирот из Донбасса будут жить в российских семьях. Группу теперь уже бывших воспитанников домов ребёнка доставили в Москву спецбортом.

Они разъедутся в 13 российских регионов. У трапа некоторых ждали приёмные родители. Детям от 3-х до 17-ти лет. Их эвакуировали на территорию нашей страны, когда ВСУ начали активно обстреливать даже детские приюты. Всем уже оформили российское гражданство.

Подбору семей уделяли особое внимание - с опекунами работали психологи, приоритет отдавали тем, у кого уже есть большой опыт. А дети могли пообщаться с родителями и выбрать семью, в которой они будут окружены заботой и любовью, сообщает "ТВ Центр".

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