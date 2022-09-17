В Челябинске с мошенниками расплатились "билетами банка приколов"

Обмануть пенсионерку не получилось

В Челябинске аферист, предлагающий пожилым доверчивым людям ремонт окон за баснословные деньги, сам стал жертвой пенсионерки. Бабушка расплатилась за мошеннические услуги купюрами так называемого банка приколов, сообщает "ТВ Центр".

Представитель фирмы по ремонту окон даже не подозревает, что находится в объективе камеры. Все слова и действия фиксируют. Родственники пожилой женщины уже давно решили подстраховаться от мошенников. Ведь забывчивая пенсионерка легко расстаётся с деньгами.

Аферисты попали в свою же ловушку. Хотели навязать услуги якобы за ремонт сломанного окна. Доверчивая женщина легко открыла дверь. Предстоящие работы мошенник оценил в серьёзную сумму.

Женщине даже сделали скидку - заплатила 13 тысяч рублей. Мастер должен был прийти на следующий день. Но до него нагрянул возмущенный представитель фирмы по ремонту окон, требуя заменить фальшивые купюры. Родственники говорят: бабушка уже не первый раз попадает под влияние мошенников, поэтому на этот случай для оплаты подготовили пачку купюр с надписью "билеты банка приколов".

Дорогостоящий ремонт пластиковых окон пенсионерам - новая мошенническая схема во многих городах России. Жительнице Нижегородской области Римме Ялымовой сначала позвонили. Представители фирмы пришли уже через несколько минут. Осмотрели окна и двери. За устранение люфта петли потребовали 37 тысяч. Всей суммы сразу не оказалось. Отдала 20, но настоящими. Оставшуюся часть денег обещала заплатить в следующий раз. Об этом узнали родственники. И встречали аферистов уже с представителями СМИ. Попросили обосновать размер платежа.

Молодые люди приехали на заработки из Твери. Видимо, этим и объясняется такая завышенная в разы стоимость их услуг, которые по факту хозяйке квартиры были не нужны. Дверь работала исправно. Дождаться полиции и разобраться в ситуации молодые люди отказались. Но этот разговор ещё впереди.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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