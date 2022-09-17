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В Челябинске с мошенниками расплатились "билетами банка приколов"

12:58
  • суббота
  • 17 сентября 2022

Обмануть пенсионерку не получилось

В Челябинске аферист, предлагающий пожилым доверчивым людям ремонт окон за баснословные деньги, сам стал жертвой пенсионерки. Бабушка расплатилась за мошеннические услуги купюрами так называемого банка приколов, сообщает "ТВ Центр".
В Красноярске мошенники позвонили в пресс-службу полиции

Представитель фирмы по ремонту окон даже не подозревает, что находится в объективе камеры. Все слова и действия фиксируют. Родственники пожилой женщины уже давно решили подстраховаться от мошенников. Ведь забывчивая пенсионерка легко расстаётся с деньгами.

Аферисты попали в свою же ловушку. Хотели навязать услуги якобы за ремонт сломанного окна. Доверчивая женщина легко открыла дверь. Предстоящие работы мошенник оценил в серьёзную сумму.

Женщине даже сделали скидку - заплатила 13 тысяч рублей. Мастер должен был прийти на следующий день. Но до него нагрянул возмущенный представитель фирмы по ремонту окон, требуя заменить фальшивые купюры. Родственники говорят: бабушка уже не первый раз попадает под влияние мошенников, поэтому на этот случай для оплаты подготовили пачку купюр с надписью "билеты банка приколов".

Дорогостоящий ремонт пластиковых окон пенсионерам - новая мошенническая схема во многих городах России. Жительнице Нижегородской области Римме Ялымовой сначала позвонили.  Представители фирмы пришли уже через несколько минут. Осмотрели окна и двери. За устранение люфта петли потребовали 37 тысяч. Всей суммы сразу не оказалось. Отдала 20, но настоящими. Оставшуюся часть денег обещала заплатить в следующий раз. Об этом узнали родственники. И встречали аферистов уже с представителями СМИ.  Попросили обосновать размер платежа.

Молодые люди приехали на заработки из Твери. Видимо, этим и объясняется такая завышенная в разы стоимость их услуг, которые по факту хозяйке квартиры были не нужны. Дверь работала исправно. Дождаться полиции и разобраться в ситуации молодые люди отказались. Но этот разговор ещё впереди.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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