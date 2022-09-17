Террористы подорвали две опоры ЛЭП в Мелитополе

Преступников ищут

Неизвестные подорвали в Мелитополе две опоры линии электропередачи. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы местного подразделения МВД.

Известно, что взрыв произошёл около автомобильной трасы в районе посёлка Новый. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

Большая часть Запорожской области и город Мелитополь находятся под контролем российских войск. Там действует военно-гражданская администрация.

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