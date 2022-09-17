ВСУ открыли огонь по селу в Белгородской области

Есть разрушения

ВСУ снова обстреливают село Красный Хутор в Белгородской области. Об этом в своём Telegram-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.

Он ссылается на доклад главы поселения. Согласно информации, полученной из села, там есть разрушения в трёх домовладениях. Также известно об одной пострадавшей. Бригада медиков выехала на место.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине.

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