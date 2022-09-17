Умер режиссёр "Зимней вишни" Игорь Масленников

Ему было 90 лет

Умер создатель фильмов про Шерлока Холмса Игорь Масленников. Ему было 90 лет.

Об уходе из жизни народного артиста РСФСР сообщили ТАСС в Союзе кинематографистов России. Похороны Масленникова пройдут в Санкт-Петербурге.

Помимо известной серии фильмов про Шерлока Холмса режиссёр снял трилогию "Зимняя вишня". Также среди его работ такие картины, как "Русские деньги", "Банкрот" и телесериал "Что сказал покойник".

В 2016 году Игорь Масленников сообщил о намерении начать в Санкт-Петербурге съёмки по своему сценарию телевизионного художественного фильма под рабочим названием "Зимняя вишня - 2016. Финал фамильной саги". Позже стало известно, что проект так и не удалось реализовать.

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