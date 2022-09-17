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Умер режиссёр "Зимней вишни" Игорь Масленников

13:32
  • суббота
  • 17 сентября 2022

Ему было 90 лет

Умер создатель фильмов про Шерлока Холмса Игорь Масленников. Ему было 90 лет.

Об уходе из жизни народного артиста РСФСР сообщили ТАСС в Союзе кинематографистов России. Похороны Масленникова пройдут в Санкт-Петербурге.

Помимо известной серии фильмов про Шерлока Холмса режиссёр снял трилогию "Зимняя вишня". Также среди его работ такие картины, как "Русские деньги", "Банкрот" и телесериал "Что сказал покойник".

В 2016 году Игорь Масленников сообщил о намерении начать в Санкт-Петербурге съёмки по своему сценарию телевизионного художественного фильма под рабочим названием "Зимняя вишня - 2016. Финал фамильной саги". Позже стало известно, что проект так и не удалось реализовать.

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