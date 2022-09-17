Собянин рассказал о бесплатной акции "Первоклассный сентябрь"

Мэр пригласил школьников принять в ней участие

Сергей Собянин пригласил первоклассников на бесплатную акцию "Первоклассный сентябрь". Школьники могут прийти на одну из 20 площадок, включая детские технопарки и центры дополнительного образования, и узнать о популярных профессиях.

Первоклассники смогут принять участие в мастер-классах по робототехнике, 3D-моделированию, графическому дизайну, мультипликации. Для участия в акции нужно зарегистрироваться на сайте technopark-kids.ru, выбрать площадку и дату посещения.

Мэр напомнил, что в прошлом году на площадках акции побывали более 15 тысяч первоклассников. Часть из них после этого начали ходить на занятия в детские технопарки и сейчас работают над индивидуальными проектами.

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