Уничтожены более 100 националистов

Украинские военные предприняли попытку наступления в Херсонской области. В районе населённого пункта Правдино две роты ВСУ безуспешно пытались пробить оборону российских войск.

Во время боя было уничтожено более 120 украинских военнослужащих, семь танков и 13 боевых машин пехоты. Об этом сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Также за минувшие сутки наши военные поразили пункты временной дислокации нацбатальона "Кракен", 92-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад в Харьковской области. Ударами высокоточного оружия уничтожены более 50 националистов и свыше 10 единиц специальной военной техники и автомобилей.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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