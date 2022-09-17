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Подробности неудачного наступления ВСУ под Херсоном

13:56
  • суббота
  • 17 сентября 2022

Уничтожены более 100 националистов

Украинские военные предприняли попытку наступления в Херсонской области. В районе населённого пункта Правдино две роты ВСУ безуспешно пытались пробить оборону российских войск.
Число жертв удара ВСУ по Херсону возросло до трех

Во время боя было уничтожено более 120 украинских военнослужащих, семь танков и 13 боевых машин пехоты. Об этом сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Также за минувшие сутки наши военные поразили пункты временной дислокации нацбатальона "Кракен", 92-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад в Харьковской области. Ударами высокоточного оружия уничтожены более 50 националистов и свыше 10 единиц специальной военной техники и автомобилей.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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