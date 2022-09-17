При храме Торжества Православия в Москве открыли детский сад

Там побывал Владимир Ресин
В рамках столичной программы "200 храмов" советник мэра и патриарха Владимир Ресин сегодня провёл выездное совещание на северо-востоке Москвы.
В Алтуфьево он посетил церковь в честь Торжества Православия. Там сегодня освятили и открыли приходской детский сад. Он небольшой и пока рассчитан на 12 человек.
Здание было нежилым, поэтому специалисты выполнили перепланировку, а помещения оборудовали всем необходимым, сообщает "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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