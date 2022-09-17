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При храме Торжества Православия в Москве открыли детский сад

15:13
  • суббота
  • 17 сентября 2022

Там побывал Владимир Ресин

В рамках столичной программы "200 храмов" советник мэра и патриарха Владимир Ресин сегодня провёл выездное совещание на северо-востоке Москвы.

В Алтуфьево он посетил церковь в честь Торжества Православия. Там сегодня освятили и открыли приходской детский сад. Он небольшой и пока рассчитан на 12 человек.

Здание было нежилым, поэтому специалисты выполнили перепланировку, а помещения оборудовали всем необходимым, сообщает "ТВ Центр".

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