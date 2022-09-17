В Москве проходит Фестиваль культуры донорства

Он приурочен ко Всемирному дню донора костного мозга

Фестиваль культуры донорства проводит сегодня на ВДНХ Российский Красный Крест. Тематические лекции, мастер-классы, фильмы, а ещё любой желающий может сдать кровь, чтобы узнать подходит ли его набор генов для тех, кто нуждается в трансплантации костного мозга, и записаться в национальный регистр.

Фестиваль приурочен ко Всемирному дню донора костного мозга, который отмечают в третью субботу сентября. В течение месяца подобные мероприятия пройдут ещё в 60-ти регионах, сообщает "ТВ Центр".

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