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В Москве начался отопительный сезон

15:37
  • суббота
  • 17 сентября 2022

Тепло пришло в первые 2 тысячи домов

В Москве подали тепло в первые две тысячи многоквартирных домов. Об этом ТАСС рассказал заммэра Пётр Бирюков.

Также на этой неделе началась подача тепла в школы, детские сады, спортивные и медицинские учреждениях. Процесс идёт штатно. Включение отопления займет до пяти дней.

Подготовка к новому отопительному сезону в столице проходила с мая по сентябрь. Подача тепла начинается при среднесуточной температуре воздуха ниже отметки восьми градусов в течение пяти дней.

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