Столице Казахстана вернули название Астана

Ранее город назывался Нур-Султан

Столица Казахстана снова называется Астана. Президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал закон о принятых парламентом поправок в Конституцию, сообщает ТАСС.

Помимо того, что Нур-Султан переименован в Астану, с принятием этого закона в Казахстане устанавливается семилетний срок президентского срока, при этом избираться глава государства может только один раз.

Столица Казахстана была переименована в Нур-Султан по инициативе президента страны Касым-Жомарта Токаева в марте 2019 года в честь первого президента Нурсултана Назарбаева.

В советское время и после распада СССР город переименовался несколько раз. Он назывался Акмолинск, Целиноград, Акмола. В 1994 году из Алма-Аты в Акмолу была перенесена столица Казахстана. Через четыре года город переименовали в Астану.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"