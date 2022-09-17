При обстреле Белгородской области погибла женщина

Ранения получили два человека

Во время очередного обстрела села Красный Хутор в Белгородской области погибла женщина. Еще два человека получили лёгкие ранения.

Об этом у себя в Telegram-канале написал министр здравоохранения региона Андрей Иконников.

Утром глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ снова обстреливают село Красный Хутор. По информации из села, там есть разрушения в трёх домовладениях.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине.

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