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Четыре человека погибли в центре Донецка во время удара ВСУ

17:42
  • суббота
  • 17 сентября 2022

Украина стреляет по мирным гражданам

Четыре мирных жителя Донецка погибли сегодня в результате нового обстрела города украинскими националистами. В общей сложности по центру города было выпущено почти полтора десятка снарядов натовского калибра.

Обнаружены осколки боеприпасов французской гаубицы "Цезарь". Один из снарядов попал в здание "Почты Донбасса". Оно получило повреждения, но никто из посетителей и персонала не пострадал.

А вот водитель и пассажир грузового автомобиля погибли на месте. Также повреждены здания Драмтеатра и администрации Ворошиловского района, сообщает "ТВ Центр".

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