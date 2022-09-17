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Шольц раскрыл неизвестные детали своих разговоров с Путиным

17:12
  • суббота
  • 17 сентября 2022

Политики общались по телефону несколько дней назад

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал о характере своих телефонных разговоров с Владимиром Путиным. Он назвал их дружелюбными, несмотря на разные взгляды, в том числе по украинской проблематике.

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"Если подытожить все разговоры, которые у меня были с ним за последнее время, то, безусловно, были подвижки. При этом тон всегда доброжелательный, даже если есть очень-очень разные взгляды", - признался Шольц в интервью изданию Deutschlandfunk.

Шольц и Путин общались на этой неделе. Разговор продолжался полтора часа. Президент России и канцлер ФРГ говорили о поставках газа, зерновой сделке, ситуации с безопасностью на Запорожской АЭС, а также нарушении Украиной международного гуманитарного права.

В минувшее воскресенье Владимир Путин общался с французским президентом Эммануэлем Макроном. Обсуждалась ситуация на Украине и вопросы безопасности Запорожской АЭС.

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