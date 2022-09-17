Москвичей предупредили о резкой смене погоды

Это произойдёт в ночь на понедельник

В ночь на 19 сентября в столичном регионе резко изменится погода. Балканский циклон "Рейли" принесёт сильные дожди и порывистый ветер, сообщает центр погоды "Фобос".

По данным синоптиков, за ночь может выпасть до 25 миллиметров осадков, а порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. Температура не поднимется выше 14 градусов.

В первой половине дня 19 сентября резко упадёт давление. Это нужно учитывать людям с метеозависимостью.

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