Это подтвердила Виктория Нуланд

Послом США в России впервые станет женщина. Это подтвердила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, сообщает ТАСС со ссылкой телеканал "Дождь" (признан в России СМИ-иноагентом).

Нуланд сказала, что Белый дом объявит о назначении главы американской дипмиссии в Москве 20 сентября. "Этот человек долгое время изучал Россию, это дипломат, который уже бывал там по нашему заданию, это очень тёплый, открытый и заботливый человек. Мы надеемся, что с его помощью у нас получится наладить отношения с Россией. Скажу только, что это будет наша первая женщина- посол в России. Это тоже прекрасно", - приводит агентство слова Нуланд.

Ранее на этой неделе CNN сообщал, что Джо Байден планирует выдвинуть на должность посла в России нынешнюю главу американского диппредставительства в Армении Линн Трейси.

4 сентября Джон Салливан завершил работу послом США в России и покинул страну. Он проработал в Москве почти три года.

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