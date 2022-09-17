В Румынии предложили отобрать у Украины часть территории

И передать земли соседям

Призыв к разделу Украины прозвучал в Румынии. Экс-глава МИД, а ныне политолог Андрей Марга заявил, что Незалежная находится в неестественных границах и должна уступить свои территории соседям.

"Я со всей ответственностью заявляю: Украина находится в неестественных границах. Она должна уступить земли. Венгрии - Закарпатье, Польше - Галицию, Румынии – Буковину", - сказал Марга в интервью изданию Adevărul.

Политолог также предложил оставить Крым России и передать ей ещё и Донбасс.

Президент Владимир Путин в день начала спецоперации по защите граждан Донбасса заявлял, что Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Россия начала на Украине спецоперацию 24 февраля. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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