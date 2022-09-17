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Путин поблагодарил Мирзиёева за гостеприимство на саммите ШОС

19:51
  • суббота
  • 17 сентября 2022

Встреча лидеров организации проходила на этой неделе

Владимир Путин тепло поблагодарил Шавката Мирзиёева за гостеприимство и прекрасную организацию состоявшегося в Самарканде саммита ШОС. Президенты России и Узбекистана провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба Кремля.
Итоги саммита ШОС в Самарканде зафиксировали в декларации

Во время беседы обсуждалось сотрудничество Москвы и Ташкента в торгово-экономической сфере. Также был подтверждён обоюдный настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнёрства и союзничества.

Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходил в Самарканде 15-16 сентября. По его итогам была принята совместная декларация и около 40 документов, в том числе комплексный план по реализации договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

ШОС – крупнейшая в мире региональная организация, в странах-участницах которой проживает более половины населения Земли. В ШОС входят Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

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