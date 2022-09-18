В России назвали имена новых героев спецоперации по защите Донбасса

Бойцы проявляют настоящее мужество

В Министерстве обороны России рассказали о мужестве и героизме российских военных, защищающих Донбасс. Расчёт старшего сержанта Владислава Лихоманова отразил две атаки националистов, которые пытались прорвать нашу оборону. Уничтожены три вражеских танка, два БМП и 30 боевиков. Наступление неприятеля было сорвано.

Младший сержант Владимир Тарусов ликвидировал три единицы бронетехники противника и под шквальным пулемётным огнём остановил наступающую пехоту ВСУ. Потерь среди наших военнослужащих не допущено.

Сержант Владимир Борозенец с группой десантников отразил все попытки националистов вернуть утраченные позиции и нанёс значительный урон живой силе и технике неприятеля.

Рядовой Дмитрий Полупанов оперативно восстановил работу выведенной из строя электросети, не допустив потери управления подразделением. Отбивая атаку противника Дмитрий сумел спасти из горящей бронемашины двух наших раненых бойцов, сообщает "ТВ Центр".

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