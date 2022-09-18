Минобороны показало ювелирную работу сапёров на Украине

Они помогают продвижению наших войск

Новые кадры боевой работы инженерных войск Центрального военного округа во время спецоперации публикует сегодня Минобороны. Российские инженеры-разведчики обеспечивают продвижение подразделений ударных и штурмовых групп, сообщает "ТВ Центр".

Наши сапёры расчищают местность и объекты гражданской инфраструктуры от взрывоопасных предметов, среди которых есть запрещенные противопехотные мины "Лепесток", а также мины иностранного производства.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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