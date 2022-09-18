Уникальные кадры работы Су-25 на малых высотах

Экипажи выполняют задачи на Украине

Министерство обороны показало работу экипажей Су-25, которые нанесли авиаудары по военным объектам и технике ВСУ. Пуски ракет штурмовики выполняли парами с малых высот.

Первый экипаж после атаки совершает боевой разворот. Такой манёвр позволяет не попасть под огонь противника. Затем работу начинает второй самолёт, отстреливая тепловые ловушки.

Поражение вражеских целей фиксируют средства объективного контроля, а наши лётчики благополучно возвращаются на аэродром, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"