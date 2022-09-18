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Ночной обстрел Донецка: погибли мирные жители

10:00
  • воскресенье
  • 18 сентября 2022

ВСУ открыли огонь по жилым кварталам

Ранним утром 18 сентября ВСУ из американских "Хаймарсов" обстреляли город Сватово в ЛНР, а ночью трижды нанесли удар по Донецку снарядами натовского калибра. За сутки в столице Донбасса погибли четыре мирных жителя, ранены восемь человек, в том числе, репортёр венесуэльского телеканала.

Четыре человека погибли в центре Донецка во время удара ВСУ
Россия перебросила дополнительные силы на донецкое направление

В прицеле оказалось и Ясиноватая, по ней била тяжёлая артиллерия. После атаки боевиков по селу Никольское ранение получила восьмилетняя девочка.

Украинские вооруженные формирования накануне возобновили обстрелы Запорожской АЭС. По станции выпустили 15 снарядов.

В Мелитополе радикалы подорвали линию электропередачи. А в центре Херсона предотвращен теракт: союзные силы ликвидировали группу вражеских диверсантов.  Подробнее о ситуации на Украине и на освобождённых территориях - Пётр Вершинин (смотрите видео).

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