Европу охватили протесты из-за роста цен на электричество

Тысячи людей выходят на улицы

В странах Европы - волна протестов. Многотысячная акция прошла во Франции. Наибольшее число демонстрантов собрал Париж. Митингующие в очередной раз выступили против роста цен на продукты и энергоносители. Кроме того, звучали антинатовские лозунги.

Манифестанты потребовали от властей, чтобы страна вышла из Североатлантического альянса. Звучали и призывы отправить президента Макрона в отставку. Похоже, хозяину Елисейского дворца пока не очень помогло переименование его партии из "Республики на марше" в "Ренессанс".

Более 30 тысяч человек вышли на митинги в Австрии. Людей вывели на улицы профсоюзы. Требования - те же, что и во Франции. Население устало от непрерывного роста цен. Участники акции жгли файеры и взрывали петарды. Однако полиция не применяла силу, сообщает "ТВ Центр".

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