ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На Японию обрушился мощный тайфун

10:10
  • воскресенье
  • 18 сентября 2022

Объявлена эвакуация

На юго-запад Японии готов обрушится супер-тайфун "Нанмадол".  Предписание к эвакуации получили два с половиной миллиона человек.

Первый удар стихии приняла на себя префектура Кагосима. Там объявлен пятый, самый высокий уровень опасности. 50 тысяч домов уже остались без света.

По прогнозам метеорологов, скорость ветра в эпицентре тайфуна может достичь 200 километров в час. На острове Кюсю ожидают рекордное количество осадков - до 600 миллиметров.

Отменены более полутысячи авиарейсов. На некоторых участках закрыто движение скоростных поездов, остановлено паромное сообщение между островами, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Тайфун в Японии
Тайфун в Японии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.