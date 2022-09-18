На Японию обрушился мощный тайфун

Объявлена эвакуация

На юго-запад Японии готов обрушится супер-тайфун "Нанмадол". Предписание к эвакуации получили два с половиной миллиона человек.

Первый удар стихии приняла на себя префектура Кагосима. Там объявлен пятый, самый высокий уровень опасности. 50 тысяч домов уже остались без света.

По прогнозам метеорологов, скорость ветра в эпицентре тайфуна может достичь 200 километров в час. На острове Кюсю ожидают рекордное количество осадков - до 600 миллиметров.

Отменены более полутысячи авиарейсов. На некоторых участках закрыто движение скоростных поездов, остановлено паромное сообщение между островами, сообщает "ТВ Центр".

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