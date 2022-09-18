На Тайване произошло разрушительное землетрясение

В Японии объявлена угроза цунами

На Тайване произошло землетрясение магнитудой 7,2, сообщает национальное метеорологическое управление Японии.

Очевидцы выкладывают кадры последствий мощных подземных толчков: видно, как раскачиваются поезда на путях, а в некоторых районах рухнули дома. Люди в панике выбегают на улицы.

На японских островах Миякодзима, Исигаки и Йонагуни в префектуре Окинава объявлена угроза цунами. В правительстве Японии создан экстренный штаб по сбору информации. Официальной информации о пострадавших не поступало.

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