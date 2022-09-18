На Байконуре готовится старт "Союза" с американским астронавтом

Запуск запланирован на 21 сентября

Космический корабль "Циолковский" - на стартовой площадке Байконура. Запуск запланирован на 21 сентября. Полёт по ускоренной схеме и полгода работы над десятком научных экспериментов. Кроме того, Москва подаёт пример мирного сотрудничества: на борту "Циолковского" к МКС полетит и астронавт НАСА.

Из сборочного цеха, точно по графику, как, в принципе, и всё при полётах в космос, на железнодорожной платформе вывозят ракету-носитель. В носовой части, под головным обтекателем спрятан космический корабль "Союз МС-22". Предстоящий запуск должен стать 155 по счёту для этого типа аппаратов, сообщает "ТВ Центр".

На ракете-носителе - портрет русского учёного Константина Эдуардовича Циолковского. 17 сентября исполнилось 165 лет со дня его рождения. И совершенно очевидно, это даже не обсуждалось, космический корабль получил собственное имя – назван в честь великого ученого и изобретателя.

Пока главный Гагаринский старт, площадка номер один находится на модернизации, пилотируемые запуски осуществляют с 31-го стартового стола. Что, впрочем, никак не отражается на безопасности и точности.

Ракету очень аккуратно, со скоростью пешехода, под вооружённой охраной, доставляют к месту пуска. Далее работы по вертикализации так называемого изделия, которое обнимут фермы обслуживания и начнётся кропотливая работа по проверке всех систем. И не по одному разу.

Экипаж корабля: командир Сергей Прокопьев, бортинженеры Дмитрий Петелин и американец Франсиско Рубио. Здесь стоит отметить: у Вашингтона и Москвы серьёзные политические разногласия. В мае поступали сообщения о прекращении так называемых перекрёстных полётов и даже сотрудничества на самой МКС. Однако, стороны пришли к соглашению и теперь с Байконура в космос полетит Франсиско Рубио, а 3 октября, на корабле Dragon впервые - космонавт Анна Кикина.

Экипаж "Союза" должен будет провести на орбите как минимум 188 суток. Участники 68-й экспедиции запланировали пять выходов в открытый космос для обслуживания станции, 48 научных экспериментов, в частности, начнутся работы на 3D-принтере в условиях невесомости.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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