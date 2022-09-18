Назван победитель Московского марафона

На улицы столицы вышли более 30 тысяч человек

Искандер Ядгаров занял первое место в Московском марафоне. Атлет преодолел дистанцию 42 километра 195 метров за 2 часа 14 минут 37 секунд. Маршрут марафона пролегал по самым живописным местам города.

Сегодня Московский марафон - главный и самый престижный старт сезона для любителей бега со всей страны. В прошлом году из-за пандемии забег не состоялся. И вот сегодня на дистанцию выходит рекордное количество участников, сообщает "ТВ Центр".

Свыше 30-ти тысяч человек съехались сегодня в Лужники. Бегут все - Москва, Петербург, Мурманск, Архангельск, Самара, Астрахань, Екатеринбург, Новосибирск, Улан-Удэ. На десятки метров растянулись стартовые кластеры, в которых плотными рядами выстраиваются друг за другом участники марафона. Им сегодня предстоит побороться не только с холмистой Московской трассой, но и с собой.

Последние секунды до старта Лужники отсчитывают дружным хором. Это одна из самых любимых и волнительных традиций Московского марафона. Трасса марафона проходит по центру города. Участники бегут по набережным Москвы-реки, Садовому и Бульварному кольцу, Тверской улице, Театральному проезду, вдоль стен Кремля. А для зрителей в этом году на маршруте появилось приятное новшество - организованные пункты поддержки. Несмотря на то, что следить за происходящим на трассе в этом году можно онлайн, на улицах - сотни зрителей.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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