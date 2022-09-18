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В Подмосковье завершился фестиваль "Культурный код"

12:13
  • воскресенье
  • 18 сентября 2022

В нём участвовали 60 художников из 10 стран мира

Произведения искусства - под открытым небом. В подмосковной Балашихе завершился международный фестиваль "Культурный код".

Он организован при поддержке президентской платформы "Россия - страна возможностей". 60 художников из 10 стран целый месяц создавали муралы в авторском стиле - это масштабные картины на фасадах домов.

А финальная точка - большая развлекательная программа: экстремальное мотошоу и уличные спортивные игры, сообщает "ТВ Центр".

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Фестиваль "Культурный код"
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