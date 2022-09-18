В Подмосковье завершился фестиваль "Культурный код"

В нём участвовали 60 художников из 10 стран мира
Произведения искусства - под открытым небом. В подмосковной Балашихе завершился международный фестиваль "Культурный код".
Он организован при поддержке президентской платформы "Россия - страна возможностей". 60 художников из 10 стран целый месяц создавали муралы в авторском стиле - это масштабные картины на фасадах домов.
А финальная точка - большая развлекательная программа: экстремальное мотошоу и уличные спортивные игры, сообщает "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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