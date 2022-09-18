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ВСУ обстреляли колонию с украинскими пленными в ДНР

13:19
  • воскресенье
  • 18 сентября 2022

Есть жертвы

При обстреле украинскими войсками колонии в Еленовке погиб пленный. Об этом сообщили в штабе обороны ДНР. Ещё четверо украинских военнопленных получили ранения.

Посёлок Еленовка находится в нескольких километрах от Донецка. В ночь на 29 июля украинские войска нанесли мощный удар по колонии, где содержатся украинские пленные. Тогда погибли 50 человек, ещё 73 получили ранения.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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