Украине предрекли потерю половины территории

Это произойдёт через несколько лет

В Европе всё чаще звучат заявления о том, что Украине скоро придётся расстаться с частью своей территории. Причём, в последнее время говорить об этом стали даже действующие политики.

Сегодня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Незалежная может лишиться значительной части своих земель.

"Конфликт на Украине грозит затянуться до 2030 года, и Киев по итогу может потерять треть или половину своей территории", - приводит слова Орбана газета Nepszava. При этом глава венгерского правительства возложил на Запад вину за полномасштабные боевые действия на территории Украины, а санкции против России назвал выстрелом Евросоюза себе в ногу.

Накануне более радикальное заявление прозвучало в Румынии. Экс-глава МИД, а ныне политолог Андрей Марга предположил, что Незалежная находится в неестественных границах и должна уступить свои территории соседям.

"Я со всей ответственностью заявляю: Украина находится в неестественных границах. Она должна уступить земли. Венгрии - Закарпатье, Польше - Галицию, Румынии – Буковину", - сказал Марга в интервью изданию Adevărul. Политолог также предложил оставить Крым России и передать ей ещё и Донбасс.

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