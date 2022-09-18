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На Москву надвигается гроза с сильным ветром

18:25
  • воскресенье
  • 18 сентября 2022

Горожан просят соблюдать осторожность

На Москву надвигаются гроза, сильный дождь и ветер. Жителей просят быть предельно внимательными.

Погода испортится примерно в 21 час. Дождь будет идти до утра 19 сентября, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Ранее МЧС предупредило жителей Москвы и Подмосковья о грозе, дожде и граде в ночь на понедельник. Ведомство выпустило классические рекомендации на этот случай: гражданам лучше оставаться дома, а на улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

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