На Москву надвигается гроза с сильным ветром

Горожан просят соблюдать осторожность
На Москву надвигаются гроза, сильный дождь и ветер. Жителей просят быть предельно внимательными.
Погода испортится примерно в 21 час. Дождь будет идти до утра 19 сентября, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Ранее МЧС предупредило жителей Москвы и Подмосковья о грозе, дожде и граде в ночь на понедельник. Ведомство выпустило классические рекомендации на этот случай: гражданам лучше оставаться дома, а на улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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