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Памятник Третьяку назвали воплощением фильмов ужасов

16:08
  • воскресенье
  • 18 сентября 2022

Скульптуру сравнивают с Алёнкой из Нововоронежа

В Москве перед Музеем хоккейной славы появилась примечательная скульптура, изображающая вратаря. Фигура голкипера приехала в столицу из Кургана, её сделал местный кузнец Максим Корюкин.
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Изваяние в качестве подарка главе Федерации хоккея России и легендарному вратарю Владиславу Третьяку преподнесла крупная компания, которая делает металлоконструкции для мостов и промышленных сооружений. И возможно именно этим обусловлен странный облик скульптуры.

Москвичи сразу же заметили стилистическое сходство скульптуры со знаменитой Алёнкой из Нововоронежа. Страшная красотка с испепеляющим взглядом прославилась на всю страну два года назад. "Лицо не вышло" - оправдывался тогда автор эскиза, а его творение уже величали не иначе как мужеподобной Бабой-Ягой и вестницей Апокалипсиса, напоминает "ТВ Центр".

Памятник вратарю в Москве громких эпитетов пока избежал, зато вызывает ассоциации с другими образами из массовой культуры. Возможно, автор несколько раз пересмотрел "Молчание ягнят" с Энтони Хопкинсом в роли Ганнибала Лектера, или, что ещё более вероятно, вдохновился фильмом ужасов "Пятница, 13-ое".

Впрочем, любители хоккея особой проблемы в таком облике подарка Владиславу Третьяку не видят. Правда, портретное сходство с прототипом скульптуры, всё же стало предметом споров.

Сам же Владислав Третьяк скульптуру видел, с ней сфотографировался, и в целом одобрил, подчеркнув, что молодёжь, сможет оценить, в какой амуниции играли голкиперы в его время. Правда, в интернете уже шутят, что к такому обмундированию больше подходит бензопила, чем вратарская перчатка.

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Скульптура вратаря Владислава Третьяка перед Музеем хоккейной славы
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